Swindon Town, tifoso si gioca l’età del padre e azzecca un clamoroso 6-0. E c’è un precedente…

Il ragazzo anche dieci anni fa si giocò l'età del padre (50 anni) e i Robins vinsero 5-0 contro il Crewe Alexandra. In casa Maisey aleggia una misteriosa magia in fatto di scommesse...

Sembra una montatura da film, ma non lo è. È solo la pura realtà. Un tifoso dello Swindon Town (club di League Two) si è giocato l'età del padre azzeccando un risultato eclatante nel weekend appena passato...

Un weekend da ricordare per Chris Maisey. Questo tifoso dello Swindon Town, club militante in League Two (quarta divisione del sistema calcistico inglese), ha deciso di giocarsi l'età del padre (60 anni) sulla sua amata squadra. I fatti gli hanno dato ragione. Lo Swindon Town ha passeggiato sui resti del malcapitato Crawley Town sabato scorso nella quinta giornata di campionato.