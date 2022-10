Talento colombiano sostituito al derby di Mosca: si arrabbia e il Mister lo zittisce

Il nazionale colombiano non ci sta e il tecnico del CSKA Mosca gli risponde per le rime al termine del derby moscovita

L'insoddisfazione del tecnico è dovuta anche alla reazione di Carrascal alla sostituzione. Lasciato in panchina, il colombiano ha detto qualcosa a Fedotov, e chiaramente non era "grazie per la partita, mister". Carrascal non ha capito e non ha accettato la decisione principale, si è offeso. Il commento ulteriore di Fedotov su Jorge: “Ho detto a Carrascal che dobbiamo giocare a calcio, questa è la nostra passione. Non tollero le negligenze".