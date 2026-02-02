In Europa, almeno nella maggior parte dei campionati, siamo al giro di boa. In Sudamerica, invece, sono da poco iniziate le nuove stagioni sportive. Il comune denominatore in ogni paese è la presenza di tante vecchie conoscenze della Serie A, che in un modo o nell'altro continuano a far parlare di loro: attraverso un espulsione, un gol, una grande giocata o altra ancora. Da Hakimi a Lichtsteiner, passando per Coutinho e Coman, scopriamo il weekend degli ex Serie A in giro per il mondo.