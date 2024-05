Taremi, regalo d’addio: il Porto vince la Coppa di Portogallo

Il Porto vince la Coppa di Portogallo, nella finale dell’Estádio Nacional do Jamor la squadra di Sergio Conceiçao si impone 2-1 sullo Sporting Lisbona e conquista il primo trofeo stagionale. Non riesce il doblete alla compagine di Ruben...

Il Porto vince la Coppa di Portogallo, nella finale dell'Estádio Nacional do Jamor la squadra di Sergio Conceiçao si impone 2-1 sullo Sporting Lisbona e conquista il primo trofeo stagionale. Non riesce il doblete alla compagine di Ruben Amorim che si era portata in vantaggio con St. Juste, poi espulso per un fallo da ultimo uomo; dopo il pari di Evanilson la sfida è stata decisa da un gol di Taremi ai tempi supplementari. Il miglior modo per salutare i Dragoes visto che l'attaccante iraniano è promesso sposo dell'Inter.