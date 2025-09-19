Le parole del Presidente Tebas sulla differenza tra LaLiga e la Premier League, che da anni fa la voce grossa nel calciomercato estivo.

Giammarco Probo 19 settembre - 16:49

Dopo aver rivelato i limiti salariali dei club appartenenti a LaLiga EA Sports e LaLiga Hypermotion, Javier Tebas, Presidente de LaLiga, e Javier Gómez, amministratore delegato aziendale, hanno parlato in conferenza stampa di diverse questioni. Tra queste, la grossa differenza di investimenti tra il campionato spagnolo e quello inglese. La Premier League, infatti, anche quest'anno ha fatto la voce grossa nel calciomercato estivo.

Le parole di Javier Tebas — Tebas ha fatto un ampio paragone tra la Premier League e LaLiga, non solo per quanto riguarda i soldi investiti ma anche per quanto concerne la qualità dei giocatori che animano il campionato. "Se vediamo il rapporto di efficienza degli acquisti, i nostri club sono i migliori insieme a quelli tedeschi. Lewandowski ha detto che in Premier League si pagano cifre spropositate per calciatori che hanno giocato buone 10 partite, è davvero questo a dare valore a quel campionato? Parliamo dei Palloni d'Oro: Rodri è un'eccezione. Non riescono ad avere stelle, e abbiamo anche più titoli europei di loro. Non c'è bisogno di preoccuparsi".

Inoltre, Tebas ha affermato: "Perché il governo inglese ha messo un regolatore indipendente per controllare le finanze dei club inglesi. Sarà per controllare qualcosa. Questo in Spagna non ce l'abbiamo, al contrario. Questa figura qui non serve, perché sono in grado di controllarsi e autoregolarsi. Continueranno a spendere più di noi perché sono più grandi, ma non si può andare in quel sistema. La strada giusta non è perdere un miliardo di sterline ogni anno".