Ten Hag: Jadon Sancho tornerà in squadra quando sarà “fisicamente” e “mentalmente” pronto

L'allenatore del Manchester United Erik ten Hag afferma che Jadon Sancho sta lottando "fisicamente e mentalmente" e non sa quando tornerà mentre la Coppa del Mondo volge al termine

Redazione DDD

Jadon Sancho, che la scorsa settimana ha saltato il ritiro del Manchester United in Spagna, sta attualmente lavorando a un programma individuale in Olanda, dove si sta allenando da solo presso il club amatoriale del Brabante Settentrionale OJC Rosmalen. È stato un duro inizio per lui all'Old Trafford da quando si è trasferito dal Borussia Dortmund la scorsa estate. In effetti, è stato escluso dalla rosa dei 26 dell'Inghilterra per la Coppa del Mondo di Gareth Southgate dopo una perdita di forma.

Il 22enne non gioca per lo United dal 22 ottobre

Sancho ha saltato le ultime quattro partite prima della pausa invernale. Sancho si sta attualmente prendendo una pausa dai social media per concentrarsi sul suo calcio, con il Manchester Evening News che riporta che l'attaccante voleva anche sfruttare la pausa della Coppa del Mondo come un'opportunità per concentrarsi sulla sua vita familiare. E oltre ad allontanarsi da Instagram e Twitter, il giocatore sta cercando di migliorare le sue fortune in campo. Come accennato in precedenza, Sancho è in Olanda e non tornerà allo United fino a quando non sarà "fisicamente e mentalmente" pronto a giocare di nuovo per il club, secondo Erik ten Hag.

Dopo che gli è stato chiesto se può ritagliarsi un ruolo nello scontro di Coppa di Lega contro il Burnley la prossima settimana, Ten Hag ha dichiarato: "Non credo che Sancho tornerà questa settimana, no. Vogliamo riportarlo con noi il più rapidamente possibile, ma non posso fare una previsione su quando sarà. A volte ci sono circostanze con la forma fisica e l'umore. Abbiamo un calo del livello di qualità e a volte non sai perché o cosa lo sta causando. Questo è quello che stiamo facendo ora per cercare di riportarlo su. È una situazione fisica e mentale".

Ten Hag ha detto di non essere sicuro che la sua omissione dalla squadra inglese per la Coppa del Mondo di questo inverno abbia avuto un ruolo nel suo declino, ma afferma di aver compreso la decisione di Southgate: "C'è un'enorme concorrenza nell'Inghilterra", ha detto. "Anche ai Mondiali, ogni partita è difficile sapere chi far partire perché c'è tanto talento nella linea offensiva. Quando non sei al top settimana dopo settimana puoi uscire dalla squadra, ed è quello che è successo".