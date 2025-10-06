Il pareggio per 1-1 con il Falkirk è costato caro al tecnico dei Gers, scortato dalla polizia dopo la partita per evitare incidenti

Filippo Montoli 6 ottobre - 09:56

I Rangers hanno esonerato Russell Martin. Fatale al tecnico scozzese è stato il pareggio per 1-1 con il Falkirk. L'ex Southampton chiude così l'esperienza ai Gers con sole 5 vittorie in 17 partite. È l'allenatore rimasto per meno tempo sulla panchina della squadra di Glasgow. Dopo la partita, si sono verificati dei momenti di tensione quando alcuni tifosi hanno circondato il bus della squadra. Martin è stato scortato dalla polizia fuori dallo stadio per evitare lo scontro con i supporter dei Rangers.

Rangers, i numeri di Russell Martin e i momenti di tensione con alcuni tifosi — Alla fine l'esonero di Russell Martin è arrivato. Da qualche settimana era ormai questione di tempo prima che la società prendesse questa decisione. Il tecnico scozzese si è reso protagonista di una delle partenze peggiori della storia dei Rangers. In campionato è fermo all'ottavo posto con 8 punti in 7 partite, mentre in Europa League è ancora a zero dopo 2 partite. L'ultima figuraccia, costata la panchina a Martin, è l'1-1 con il Falkirk, in decima posizione.

L'ex Southampton sancisce il poco invidiabile record personale di allenatore meno longevo sulla panchina dei Gers. L'esperienza a Glasgow è durata solo 123 giorni. Il bilancio è molto negativo. Solo 5 vittorie in 17 partite, di cui una sola in campionato e 2 in Coppa scozzese. La partita di domenica sera a Falkirk ha rischiato di terminare con un pericoloso epilogo.

Dopo il triplice fischio, diversi tifosi dei Rangers si sono spostati presso il parcheggio interno dello stadio, circondando il bus della squadra. I giocatori hanno dovuto così aspettare all'interno della struttura per più di mezz'ora prima di poter uscire. Solo dopo l'intervento della polizia che ha isolato il mezzo, la squadra ha preso la via di casa. Russell Martin è stato addirittura scortato dagli agenti fuori dallo stadio, passando per una uscita secondaria, per evitare il rischio di incidenti. L'esperienza dello scozzese ai Rangers si è così chiusa nel peggiore dei modi.