Ter Stegen para-tutto: il placcaggio all’invasore durante Germania-Colombia

L‘arbitro di Germania-Colombia, durante il primo tempo, ha dovuto interrompere il gioco: troppi uomini in campo! Triplice invasione e…

Non una grande serata per la Nazionale tedesca. La squadra di Flick cede il passo ad una agguerrita Colombia nell’amichevole giocata ieri alla Veltins Arena .

I gol arrivano tutti nel secondo tempo, prima Luis Diaz, poi lo juventino Juan Cuadrado dal dischetto firma il raddoppio e manda in auge la selezione sudamericana. Non pensate però che il primo tempo sia stato scarno di episodi. Gli spettinati della Veltins Arena infatti hanno assistito, nei primi 45’ ad una triplice invasione di campo. A dire il vero, il terreno di gioco è stato varcato da due membri del trio in questione. Il primo è stato bloccato dagli steward a bordocampo mentre gli altri due si sono diretti verso la porta difesa da Ter Stegen con un obiettivo preciso: legarsi al palo.