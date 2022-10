Terza maglia color sesamo: nella West London sbarca lo “Smart Chelsea” style

“La maglia – spiega la società londinese – è un look classico per un kit che rispetta i nostri standard d’oro come club, mentre si adatta perfettamente al nostro elegante luogo a sud-ovest di Londra. Il design si ispira all’idea di ‘Chelsea Smart’. È quando il classico incontra l’avanguardia, ed è allora che prosperiamo. È la ricetta perfetta per creare il futuro della moda di West London”.