“The New Firm”, la battaglia per il cuore della capitale danese

FC København e Brøndby IF sscendranno in una campo domenica alle h. 12:00: la posta in palio vale molto piu di 3 punti

Nancy Gonzalez Ruiz 26 ottobre 2024 (modifica il 26 ottobre 2024 | 10:14)

Domani, domenica 27 ottobre, alle h.12:00 andrà in scena il derby di Copenaghen tra FC København e Brøndby IF, nel match valido per la tredicesima giornata di Superliga. Soprannominato “The New Firm”, questo incontro rappresenta una delle più sentite battaglie sportive scandinave.

Alle radici di questa rivalità — Il derby tra FC Copenaghen e Brøndby IF è molto più di una semplice partita. Fondato nel 1964, il Brøndby IF rappresenta da sempre l’anima della periferia operaia di Copenaghen, vantando un passato glorioso negli anni '80 e '90, culminato in una semifinale di Coppa UEFA nel 1991. Questo periodo d'oro ha cementato l'identità dei tifosi di Brøndby, che vedono la loro squadra come il simbolo autentico del calcio danese.

Dall'altra parte, l'FC København è relativamente giovane, nato nel 1992 dalla fusione tra KB e B1903. In breve tempo, però, è diventato una forza dominante, conquistando titoli nazionali e distinguendosi in Europa con una memorabile corsa agli ottavi di Champions League nel 2010-11. I successi recenti hanno consolidato l'immagine del København come il club di vertice della capitale e della Danimarca, alimentando un antagonismo che infiamma ogni derby.

Il derby sugli Spalti — È sugli spalti che il Derby di Copenaghen offre il suo spettacolo migliore. Da una parte, la curva B del Parken Stadium, ribattezzata Sektion 12, è il cuore del tifo dell'FC København, animato dagli ultras dell’Urban Crew, fondati nel 2003. Questo gruppo, con un’inconfondibile passione e un senso di appartenenza unico, rende la curva una fortezza dove il bianco e blu domina in ogni partita.

Al Brøndby Stadium, la celebre curva sud, nota come Sydsiden, ospita invece i tifosi più ardenti del Brøndby IF. Qui, il gruppo Alpha Brøndby, fondato nel 2006, incarna lo spirito indomito del club, mescolando uno stile di tifo influenzato dalle culture britannica e sud-europea.

Una Città Divisa — La rivalità va oltre il rettangolo verde, radicandosi nella stessa società danese. I tifosi del Brøndby si vedono come rappresentanti della classe lavoratrice, fortemente legati al club e al territorio di Vestegnen, la periferia occidentale di Copenaghen. Per loro, il Brøndby IF è un club di calcio autentico, che incarna valori di lealtà e sacrificio. Al contrario, i sostenitori dell'FC København si identificano con il successo e l’innovazione, vedendo la loro squadra come il simbolo della capitale danese e del calcio moderno.

Questa divergenza ideologica e culturale aggiunge benzina al fuoco della rivalità. Nel corso degli anni, infatti, gli scontri verbali e fisici tra le tifoserie non sono mancati, intensificandosi nei giorni che precedono il derby. Nonostante la forte presenza delle forze dell'ordine, le tensioni sono inevitabili, e l’atmosfera nelle strade di Copenaghen diventa palpabile e carica di adrenalina.