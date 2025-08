Thiago Silva, la seconda giovinezza: per il Fluminense è imprescindibile

Se in carriera vesti le maglie di Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea hai qualcosa di speciale. Lo sa bene l'ex-Milan, che ora è tornato in Brasile e continua a vestire i panni del fuoriclasse

Alessandro Savoldi 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 14:02)

Tra i difensori più forti al mondo nel decennio tra il 2010 e il 2020, Thiago Silva sta sparando le ultime cartucce al Fluminense. Classe ‘84, a settembre compirà 41 anni. Eppure, l’ex Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea in patria è una colonna portante della squadra di Renato Portaluppi.

Thiago Silva: gli anni in Europa e il ritorno in Brasile — La carriera di Thiago Silva è estremamente ricca di successi. Arrivato in Europa nel 2009, ha esordito nel Vecchio Continente proprio con la maglia del Milan. I rossoneri decisero di acquistarlo proprio dal Fluminense, club nel quale ha dimostrato a tutti il suo talento e il suo carisma. Nelle tre stagioni a Milano ha raccolto 119 presenze e una Serie A, prima di spostarsi al Paris Saint-Germain. Qui, complice la distanza siderale tra i parigini e le squadre rivali, ha vinto 7 volte la Ligue 1, oltre a un interminabile numero di trofei domestici. Nel 2020 ha attraversato la manica per vestire la maglia del Chelsea. Una scelta azzeccata, visto che nel 2021, a Lisbona, Thiago Silva ha coronato la sua carriera alzando la Champions League. Nel 2024, a 40 anni, ha deciso di tornare in Brasile, proprio per vestire la maglia del Fluminense.

In patria è ancora un giocatore dominante. Nelle due stagioni con la maglia del Tricolor Carioca ha contribuito prima a salvare il Fluminense, poi, quest’anno, ad agganciarsi al treno delle squadre in alto in classifica. In estate il club ha partecipato al Mondiale per club negli Stati Uniti, dove Thiago Silva ha dato ancora una volta prova della sua classe. Dopo aver superato un girone tutto sommato agevole, il Fluminense ha sfidato l’Inter vice-campione d’Europa. Contro ogni pronostico, i brasiliani hanno eliminato i nerazzurri, con una prova magistrale della difesa guidata dal classe '84. Poi è stata la volta dell’Al-Hilal, eliminato ai quarti di finale. Soltanto il Chelsea, futuro campione ed ex squadra di Silva, ha fermato la corsa del Fluminense.

Ciò che ha colpito in particolare l’attenzione dei tifosi e in generale degli appassionati è stata però la sicurezza che Thiago Silva trasmetteva ai compagni. In campo, contro l’Inter in particolare, l’esperto difensore sembrava davvero un faro al quale rivolgersi nei momenti di buio. Non a caso, nelle ore immediatamente successive alla partita, il club ha pubblicato sui propri social un video del discorso che l’ex Milan ha tenuto negli spogliatoi prima della gara. Un discorso profondo e motivante, che evidentemente ha sortito gli effetti sperati. Insomma, ancora una volta Thiago Silva ha dimostrato lo spessore, tecnico e caratteriale, che lo contraddistingue.