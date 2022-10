Thomas Helveg, l’Odense nel cuore: formerà nuove risorse per il “suo” club

L’ex difensore di Inter, Milan e Udinese torna nella squadra con la quale aveva anche fatto le Giovanili da giocatore. Contratto fino al 30 giugno 2023 col club in cui è già stato assistente allenatore in passato

L’Odense, squadra della massima serie danese, ha trovato un accordo con Thomas Helveg. Sì, perché, come annunciato dalla società tre volte campione di Danimarca, il 51enne, con quasi 200 partite con la maglia dei De Stribede (“gli strisciati”), è stato assunto venerdì scorso nella veste di “formatore di risorse nel club”. L’ex difensore di Inter, Milan e Udinese aiuterà 2-3 giorni a settimana in un ruolo di supporto e di complemento allo staff tecnico, guidato dallo svedese Andreas Alm.

“Siamo orgogliosi e felici che Thomas faccia parte della nostra squadra di allenatori – si legge nella ufficiale –. Con l’aggiunta di Thomas e le sue competenze di ex giocatore, allenatore e persona di alto livello, siamo certi che Thomas potrà aiutarci a raggiungere gli obiettivi che abbiamo come club. Con Thomas abbiamo un grande allenatore e un’ottima aggiunta alla nostra squadra”, afferma Björn Wesström, direttore del settore calcio dell’OB.

Il primo giorno di lavoro per Helveg al club è stato il 7 ottobre, giornata in cui il miglior calciatore danese del 1994 ha iniziato ad aiutare a implementare le esercitazioni e a dare nuovi input al team di tecnici, oltre a fornire un prezioso contributo con gli stranieri della rosa.

“Thomas parla diverse lingue – spiega Wesström –, tra cui l’italiano, quindi sarà naturale per lui integrare e aiutare il team di allenatori nell’istruire, ad esempio, Franco Tongya (numero 10 dell’Odense, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, nda). Abbiamo già diverse funzioni di supporto che ci aiutano a ottimizzare la nostra rosa di giocatori multiculturali, e con l’aggiunta di Thomas saremo ancora meglio posizionati su questo fronte”.

Helveg ha avuto una grande carriera da calciatore, che lo ha portato, tra l’altro, all’Udinese, al Milan e all’Inter, oltre ad aver collezionato 108 presenze in Nazionale. In seguito è stato assistente allenatore presso l’Odense e con la Danimarca Under 19. Un bel curriculum da cui può attingere ora.