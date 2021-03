Tianjin Tigers, l’indebitamento non basta: arriva pure una multa da parte della polizia

Il curioso episodio è avvenuto in Cina, dove un club in gravi difficoltà finanziarie si complica la vita…passando col rosso

Un momento difficile per il calcio mondiale, soprattutto in Cina, dove ai problemi legati al virus si aggiunge la chiusura dei fondi da parte del governo. Lo sa bene lo Tianjin Tigers, appena tornato ad allenarsi dopo una sospensione per diverse settimane, a causa dei gravi problemi finanziari del club. Una società che ha perso fra l’altro diversi giocatori, svincolatisi o passati ad altri club durante la sospensione.

Ma come se non bastasse, a complicare i piani delle Tigers ci ha pensato anche l’autista del pullman ufficiale della squadra. Come si può vedere dal video qui sopra infatti, l’autista del bus ha saltato un semaforo rosso, e ha poi addirittura guidato in retromarcia. All’indebitamento del club si aggiunge dunque una bella multa di 600¥ (circa 91$), il tutto ad 1 ora di distanza dalla riabilitazione da parte della Lega cinese.