Tifo top per l’altro derby di Barcellona: cori e fumogeni agli allenamenti della vigilia

Barcellona si dedica al derby alternativo: in campo con furore e passione...

Europa-Sant Andreu è l'altro derby di Barcellona rispetto a Barça-Espanyol. Si gioca in Terza divisione, ma la rivalità è notevole. E visto che la Liga è ferma per i Mondiali, la capitale catalana si appassiona a quest'altra sfida...come conferma Beteve.cat.