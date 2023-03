Tifosi Arsenal infiammano la lotta con il City: “Rodri ha cercato di mettere ko Odegaard e Tierney”

Le scaramucce non mancano mai quando in ballo c'è una lotta al titolo. Lo sanno bene i tifosi dell'Arsenal che non hanno perso l'occasione di puntare il dito contro Rodri, centrocampista del Manchester City e della Spagna. In Premier League l'Arsenal di Arteta è primo con 69 punti, a +8 sul City di Guardiola, che però ha una gara in meno. Rodri ha giocato da titolare in nazionale le due partite di qualificazione ai prossimi Europei.