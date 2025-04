Ieri, sera, l' Arsenal ha vinto 3-0 in casa contro il Real Madrid . Durante la partita, valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League , i tifosi inglesi hanno dedicato un coro ai loro avversari, paragonandoli ai cugini londinesi del Tottenham.

Ieri sera, in occasione dei quarti di finale di Champions, l'Arsenal ha battuto il Real Madrid 3-0. Decisive le due splendide punizioni realizzate da Declan Rice ed il gol di Mikel Merino e tutto questo è successo nel secondo tempo. La squadra di Carlo Ancelotti , al Bernabeu, dovrà compiere un'impresa per ribaltare il risultato.

Nel corso della partita, i tifosi dei Gunners hanno dedicato addirittura un coro alla squadra spagnola. Il canto degli inglesi, ovviamente, è una presa in giro nei confronti dei Campioni d'Europa, che hanno offerto una pessima prestazione, non degna di una squadra così importante a livello globale. Dalle tribune dello stadio, infatti, è partito il coro "Are you Tottenham in disguise" ("Sei il Tottenham travestito"). I tifosi dell'Arsenal hanno paragonato i Blancos al Tottenham, grande rivale della squadra di Arteta contro cui gioca il North London Derby, uno dei match più sentiti nella capitale inglese.