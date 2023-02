Tifosi Bayern, la protesta continua anche a Parigi: “20 euro per un biglietto è già tanto…!”

I tifosi del Bayern Monaco in trasferta a Parigi: impressionati dai prezzi dei biglietti. Proprio per questo hanno srotolato uno striscione che denunciava i costi dei tagliandi per accedere allo stadio, usando il cartellino del prezzo di Neymar come pretesto per esprimere il proprio punto di vista.

Durante la serata di Champions League che si è conclusa con la vittoria dei bavaresi, ci sono stati anche problemi con le autorità, vista la presenza di tifosi tedeschi mascherati in trasferta che si scontravano con la polizia. Anche se gli incidenti non sembrano essere collegati allo striscione, questa non è la prima volta che gli ultras del Bayern hanno espresso il loro disappunto per i prezzi dei biglietti in Champions League. All'inizio di questa stagione, un sentimento simile era stato espresso in trasferta contro la squadra ceca del Viktoria Plzen nella fase a gironi.