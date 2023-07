Tifosi Cerro Porteño invadono il campo e causano licenziamento del tecnico…

Un episodio di violenza ha avuto luogo nell’ultimo weekend in Paraguay. I tifosi del Cerro Porteño hanno invaso il campo durante la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Guaireña per rimproverare i giocatori della profonda crisi sportiva che il club sta attraversando e la società ha deciso di licenziare l’allenatore argentino Facundo Sava dal suo incarico.

Dopo la partita giocata a La Nueva Olla, valida per la prima giornata del torneo Clausura, il Cerro Porteño ha emesso un comunicato per informare che “considerando la gravità della situazione che la società sta attraversando a livello di prima divisione, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore Facundo Sava”.

Il Cerro Porteño, team con in bacheca 33 campionati paraguaiani, ha vinto solo una delle ultime dieci gare e nella Copa Libertadores è arrivato ultimo nel Gruppo C, risultato che gli ha impedito di avanzare al turno successivo e anche di qualificarsi per la Copa Sudamericana come una delle squadre terze classificate.