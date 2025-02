Tirana divisa a metà: la storia del derby Partizani-KF Tirana

Le partite tra queste due squadre hanno una lunga storia e hanno quasi sempre fatto notizia in prima pagina nel paese. Tra il 2008 e il 2013, a seguito della retrocessione del Partizani, e anche durante la stagione 2017-18 con la retrocessione del Tirana in una divisione inferiore, il derby è scomparso per un po', per poi tornare nella stagione 2018-19. Il KF Partizani vanta un vantaggio storico di 25 vittorie in campionato, ma il KF Tirana rimane il miglior club in Albania grazie ai 29 titoli di campionato conquistati. Tuttavia, negli ultimi 30 anni, il Tirana ha un record complessivo migliore e guida anche le statistiche delle coppe con due vittorie in più.