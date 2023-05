Toronto, periodo nero per Insigne e Bernardeschi: derby perso e ultimo posto in classifica

L'ex capitano del Napoli e l'ex Juventus non stanno rendendo al meglio, anche al netto di qualche infortunio (vedi Insigne). E, dopo il ko nel derby con il Montréal, la classifica del girone Eastern Conference dice ultimo posto per il Toronto

Sergio Pace Redattore

Non un bel periodo per i nostri italiani in Canada. Il Toronto di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi ha perso il derby contro il CF Montréal nell'ultimo turno della Major League Soccer. Un 2-0 senza storia per la squadra di proprietà di Joey Saputo. Prima l'ex Bologna Lassi Lappalainen e poi Nnamdi Chinonso Offor, 22enne attaccante nigeriano ex Chicago Fire, hanno buttato giù il già pericolante muro difensivo del Toronto guidato in panchina da Bob Bradley.

La squadra di capitan Insigne è adesso ultima in classifica nell'Eastern Conference, raggiunta a 12 punti dal New York Red Bulls, fresca di vittoria nell'Hudson River Derby contro il New York City FC. E nella classifica generale della MLS, composta dalle due leghe Eastern e Western Conference, le cose non vanno poi così tanto meglio: il Toronto si trova al ventiquattresimo posto su 29 squadre partecipanti.

Solo due vittorie in campionato...

In dodici partite il Toronto ha raccolto solo due vittorie, a fronte di ben sei pareggi e quattro sconfitte. Quello contro il CF Montréal è il terzo ko consecutivo contando anche l'uscita di scena dalla Canadian Championship ai quarti di finale per mano proprio dei rivali del CF Montréal .

Nel giro di quattro giorni il doppio derby canadese ha regalato solo tanta amarezza ad Insigne e Bernardeschi. L'ex capitano del Napoli e l'ex Juventus sono stati anche sostituiti assieme nell'ultimo ko in MLS. Bradley ha preferito inserire Deandre Kerr e Ayo Akinola all'81' al posto dei due ex Serie A, quando ormai il match era già compromesso. Una stagione fin qui al di sotto delle aspettative per le due stelle del Toronto. E il rendimento della squadra inevitabilmente ne sta risentendo...