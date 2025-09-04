Profonda rivoluzione in casa Tottenham, e stavolta non coinvolge soltanto il campo da gioco.

Il Tottenham sta attraversando una profonda rivoluzione, dai calciatori ai membri della società. Nel giro di pochi anni due pilastri della formazione, Harry Kane e Son Heung-min, hanno salutato il club e con un comunicato diramato nelle ultime ore, il club di Londra ha anche annunciato che Daniel Levy si è dimesso dal suo ruolo di presidente esecutivo dopo quasi 25 anni.

Il comunicato del Tottenham — Nelle seguenti righe, proponiamo il testo con cui gli Spurs hanno resa nota la notizia: "Il Tottenham Hotspur annuncia che Daniel Levy si è dimesso oggi dal suo ruolo di presidente esecutivo dopo quasi 25 anni. Il Tottenham Hotspur è stato trasformato nell'ultimo quarto di secolo. Ha giocato nelle competizioni europee nelle ultime 18 delle 20 stagioni, diventando una delle squadre di calcio più riconosciute al mondo, investendo costantemente nella sua accademia, nei suoi giocatori e nelle sue strutture, tra cui un nuovo stadio di livello mondiale e un centro di formazione all'avanguardia.

Il club ha anche gareggiato regolarmente ai massimi livelli, godendo di una serie di fantastici successi sul campo, tra cui la recente vittoria della Coppa Europa League. Come parte della sua pianificazione della successione, il club ha fatto una serie di nomine senior negli ultimi mesi. Vinai Venkatesham è stato assunto come Chief Executive Officer (CEO), con Thomas Frank come nostro nuovo capo allenatore maschile e Martin Ho come capo allenatore femminile. Peter Charrington è entrato a far parte del consiglio di amministrazione e si unirà al ruolo appena creato di presidente non esecutivo. Tutto questo fa parte dell'ambizione del Club di garantire che sia impostato per offrire un successo sportivo a lungo termine".

Le parole di Daniel Levy — Daniel Levy, per l'occasione, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, congedandosi così dal suo incarico: "Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro che ho fatto insieme al team esecutivo e a tutti i nostri dipendenti. Abbiamo trasformato questo club in un peso massimo globale che compete al più alto livello. Più di questo, abbiamo costruito una comunità. Ho avuto la fortuna di lavorare con alcune delle più grandi persone di questo sport, dalla squadra di Lilywhite House e Hotspur Way a tutti i giocatori e i manager nel corso degli anni. Desidero ringraziare tutti i fan che mi hanno sostenuto nel corso degli anni. Non è sempre stato un viaggio facile, ma sono stati fatti progressi significativi. Continuerò a sostenere questo club con passione”. Infine, il Tottenham conclude ricordando che non ci sono cambiamenti nella proprietà o nella struttura degli azionisti del Club.