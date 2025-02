Tottenham, la Corea del Nord censura le partite: il motivo? Heung-Min Son

Le partite degli Spurs non saranno più trasmesse nel paese nordcoreano.

Federico Grimaldi 15 febbraio - 17:41

Le partite del Tottenham non verranno più trasmesse in Corea del Nord. Il motivo della censura è dato dalla presenza in campo del giocatore sudcoreano Heung-Min Son.

Il fatto — Che la Corea del Nord non sia uno stato di libertà assoluta è abbastanza risaputo in tutto il mondo, ma la scelta di non trasmettere le partite degli Spurs, ha sorpreso e non poco tutto il mondo. Come detto in antecedenza, il motivo alla base di questa decisione è la presenza in squadra di Son. Le vicissitudini tra i due paesi non si placano alla mera politica, ma vengono portate anche in campo. Questo è un chiaro segnale dei rapporti sempre più tesi fra i due paesi.

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-Un ha prohibido transmitir en su pais todos los partidos del Tottenham. [Mirror] pic.twitter.com/78e94kmZGq

— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) February 15, 2025

Il Tottenham e non solo... — Se. a far notizia, è la censura sulle partite del Tottenham, bisogna anche aggiungere, che non è l'unica squadra che non verrà più tramessa in Corea del Nord. Infatti, altre due squadre di Premier League sono vittime di queste "sanzioni": Wolverhampton e Brentford. I due team hanno al loro interno presenza di giocatori sudcoreani. L'attaccante Hwang Hee-chan nei Wolves e il difensore Kim Ji-Soo nel Brentford. La decisione appare irrevocabile.

Visualizza questo post su Instagram

Il calcio in Corea del Nord — Non si sente spesso parlare di calcio nel paese nord-coreano, eppure è uno degli sport più sentiti nel paese. Non lo seguono come noi, soprattutto nel modo di vedere le partite. Un solo canale trasmette le partite, le quali vengono decise in base alle scelte del regime. I match vengono selezionati e non sono mai trasmessi in diretta. A volte, una partita può essere trasmessa anche alcuni mesi dopo della sua avvenuta. Peculiarità maggiore è la trasmissione parziale dell'incontro. Che significa? La partita non viene riportata nel suo intero, ma solamente una parte, nello specifico 60' di gioco, invece che i consueti 90'. Ora, con questo nuovo divieto, saranno sempre meno le partite che i nordcoreani potranno vedere.