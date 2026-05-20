Il Tottenham di Roberto De Zerbi spreca un altro match-point per salvarsi e chiudere una volta per tutte la saracinesca in faccia al West Ham. La sconfitta rimediata a Stamford Bridge contro il Chelsea nel London derby lascia ancora a tutto in bilico. Gli Spurs perdono 2-1 nel West London e si complicano, ancora una volta la vita. Alla squadra del North London bastava un solo punto per staccare il pass per la salvezza, ma per l'ennesima volta in stagione il Tottenham getta alle ortiche una grande occasione. Adesso la salvezza si giocherà all'ultimissima giornata con il West Ham United.

Se ce l'avessero raccontato non ci avremmo creduto

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West Ham e Tottenham: spese folli e rischio retrocessione

Nuno Espirito Santo durante la partita di Premier League tra Newcastle e West Ham del 17 Maggio 2026 - Ph Getty Images

La squadra di De Zerbi ospiterà l', mentre gli Irons giocheranno in casa contro il. A separare i due stadi ci sono un po' di fermate di metro e due punti, il Tottenham ha 38 punti in classifica, il West Ham dine ha 36. Al Tottenham basterà un punto, in virtù di una differenza reti migliore rispetto ai rivali di Londra Est. Gli Hammers non potranno e non dovranno fare calcoli, contro il Leeds c'è solo un risultato che potrebbe in qualche modo salvare il West Ham, la vittoria.In contemporanea però il Tottenham dovrebbe perdere in casa contro i Toffees. Incroci e incastri surreali, sì perché a inizio campionato se ce l'avessero raccontato non ci avremmo creduto. Una delle due londinesi l'anno prossimo giocherà in, se preferite chiamatela Serie B inglese.

Fa effetto pensare che il West Ham in questa stagione ha speso la bellezza di 147 milioni di euro per il mercato estivo, il Tottenham ha investito addirittura 265 milioni di euro. Numeri che fanno riflettere. Tra meno di una settimana ci sarà il verdetto, domenica sarà il giorno della verità. Chi tra Tottenham e West Ham scenderà nella seconda lega inglese? Ai posteri l'ardua sentenza.