Lo scioccante infortunio occorso a Ben Davies, terzino del Tottenham, ha chiamato a raccolta la sensibilità di tutti i tifosi e gli appassionati.

Francesco Lovino Redattore 17 gennaio - 20:56

Uno scontro di gioco, come tantissimi accadono in uno sport di contatto quale è il calcio. Eppure quello tra Jarrod Bowen e Ben Davies non è andato esattamente come ci si aspettava. Se per il primo la sorte è stata benevola, per il secondo sono state necessarie cure molto più importanti.

Ben Davies, l'infortunio è uno shock — La partita di Ben Davies dura appena 19 minuti. Il terzino del Tottenham, di 32 anni, s'è gravemente infortunato nel corso del match disputato quest'oggi contro il West Ham. La gara, poi terminata sul punteggio di 1-2, oltre all'amarezza del risultato, lascia strascichi pesanti e scorie proprio per il lunghissimo stop che attende il gallese.

Come detto, per Bowen del West Ham grosse conseguenze non se ne sono avute, avendo proseguito il match per tutti i 90 minuti. Diversamente, lo staff medico del Tottenham è entrato in maniera tempestiva in campo cogliendo subito la gravità del fatto. Per sollevare Ben Davies è servita una barella e, pur di agevolare la respirazione del difensore, si è fatto ricorso all'ossigeno. Inoltre, quando è uscito dal campo, gli è stato posto un tutore sulla gamba sinistra lesionata.

Come se non bastasse, è stato ammonito dal direttore di gara. Lo ha sostituito Djed Spence.

I tifosi preoccupati per le condizioni di Ben Davies — È un infortunio per il quale occorrerà pazientare molto. Non è escluso che la stagione di Ben Davies, però, possa essere già terminata. E, dato che il suo contratto scadrà col Tottenham l'estate prossima, potrebbe essere giunta al capolinea anche la sua avventura nella squadra londinese. In tal caso, prima di sentenze definitive, si attendano gli esami medici a cui verrà sottoposto il giocatore nelle prossime ore.

Alcuni tifosi, logicamente in pensiero, hanno speso qualche istante per dimostrare vicinanza al giocatore: "Devastato per Ben Davies. Potrebbe essere la sua ultima partita con gli Spurs, e potenzialmente saltare un Mondiale. È un mondo crudele."

Attenzione, infatti, anche alla possibilità che salti l'imminente Mondiale estivo. Così un altro supporter: "È scioccante. La Coppa del Mondo di Ben Davies ora in pericolo. Criminale dato l'impegno che quell'uomo mette."