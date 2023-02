Tottenham ko, tifoso del Leicester prende in giro gli Spurs con la foto della bacheca dei trofei vuota

La bacheca del Tottenham non viene aggiornata da 15 anni…

di Sergio Pace -

La brutta sconfitta subita al King Power Stadium contro il Leicester non fa dormire sonni tranquilli al Tottenham di Conte. Gli Spurs, all’ottava sconfitta stagionale in campionato, rimangono al quinto posto in classifica (-2 dal Newcastle quarto, Magpies con una partita in meno).

La voglia di conquistare un trofeo da queste parti è enorme

Sono quindici anni che il Tottenham non alza al cielo un trofeo. Per trovare l’ultima volta che i tifosi Spurs hanno visto la loro squadra festeggiare si deve risalire alla Carabao Cup conquistata nel 2008. Il Leicester, per dire, ha vinto in questi anni uno storico campionato nel 2016 con Claudio Ranieri in panchina e una FA Cup.

Dopo la vittoria per 4-1 contro il Tottenham, sugli spalti del King Power Stadium un tifoso del Leicester ha voluto prendere in giro i tifosi rivali mostrando la foto di una bacheca dei trofei vuota sul suo smartphone. C’è una bacheca da aggiornare al più presto, in casa Tottenham lo sanno bene. E gli sfottòdei tifosi rivali stanno nell’ordine delle cose.