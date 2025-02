C’era una volta un big match: il pronostico di Tottenham-Manchester United

In Premier League si affrontano Tottenham e Manchester United nel venticinquesimo turno di campionato: l'analisi della sfida.

Luca Paesano Redattore 16 febbraio 2025 (modifica il 16 febbraio 2025 | 09:01)

È tempo di big match in . Quest’oggi, alle 17:30, Tottenham e Manchester United si affrontano al Tottenham Hotspur Stadium per la venticinquesima giornata di campionato. È la sfida tra le due grandi delusioni della stagione, rispettivamente al quattordicesimo e al tredicesimo posto, separate da soli due punti in classifica.

Tottenham-Manchester United, come arrivano le due squadre alla sfida — Situazione tragica in casa Spurs, dove gli uomini di Postecoglu sono riusciti a portare a casa solamente 4 punti nelle ultime 8 giornate di campionato. Prima del successo nell’ultimo turno contro il Brentford (0-2 al Community Stadium), i Lilywhites erano riusciti ad ottenere solamente un pareggio contro il Wolverhampton nelle precedenti 7 partite di Premier. Il Tottenham è così precipitato in classifica, e i tifosi si augurano che la squadra riesca a dare continuità alla vittoria dell’ultima gara.

Lo scenario non è troppo diverso in casa United, che nello stesso arco di tempo è riuscito a portare a casa solamente 3 punti in più degli Spurs. 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte per la formazione di Ruben Amorim, che non è riuscito ancora ad imprimere la sua impronta. I Reds arrivano alla sfida dopo la sconfitta dell’Ultimo turno ad Old Trafford, contro il Crystal Palace.

Tottenham-Manchester United, probabili formazioni — Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Danso, Davies, Spence; Bentancur, Sarr, Bergvall; Kulusevski, Son, Maddison. All: Ange Postecoglou.

Manchester United (3-4-1-2): Onana; De Ligt, Maguire, Yoro; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Bruno Fernandes; Garnacho, Diallo. All: Ruben Amorim.

Tottenham-Manchester United, dove vedere la sfida — La partita tra Tottenham e Manchester United si giocherà questa domenica, 16 febbraio, alle ore 17.30. La partita sarà trasmessa in diretta TV sul canale di Sky Sport Uno. Sarà possibile seguire il match valido per la 25esima giornata di Premier League sui servizi streaming della piattaforma, come Sky Go - l'app si può scaricare sui propri dispositivi, quali PC, tablet e smartphone. Inoltre, la sfida si potrà seguire sull'altro servizio di Sky e riservato agli abbonati di NOW.

Tottenham-Manchester United, quote e pronostico — Al Tottenham Hotspur Stadium andrà in scena la sfida tra due delle squadre più in difficoltà della Premier League. Tottenham e Manchester United, abituate a ben alte latitudini, si trovano nella colonna di destra della classifica. Leggermente favoriti i padroni di casa, la cui vittoria è data a 2.40 rispetto al 2.80 dei Reds. Il pareggio tra le due formazioni si trova invece a 3.60.

Possibile pioggia di gol tra le squadre di Postecoglu e Amorim. Entrambe concedono molti spazi, e la partita avrà senza dubbio numerose occasioni da rete. Il Goal è dato infatti solamente a 1.36, mentre l’Over2,5 si trova a 1.45. Approvata la combo Multigol 1-3 primo tempo + Multigol 1-3 secondo tempo a 1.80, così come la combo Multigol 1-3 casa + Multigol 1-3 ospite a 1.70.