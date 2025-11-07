Tottenham-Manchester United, Johnson si può ripetere dopo la finale di Europa League? Il focus

Tottenham-Manchester United, il focus sui possibili giocatori chiave di questa sfida. Johnson come la finale di Europa League?

Gennaro Dimonte 7 novembre - 19:46

Tottenham-Manchester United è una di quelle partite di Premier League che accende la passione dei tifosi di tutta Inghilterra. Dopo la finale di Europa League, le due squadre tornano ad affrontarsi in situazioni completamente diverse da quelle della scorsa stagione. Con 17 punti a testa occupano le posizioni a ridosso della zona Champions e si stanno mostrando più solide rispetto a quanto visto nel 2024-2025. Ma chi potrà decidere la sfida? Diamo uno sguardo ai possibili giocatori chiave.

Tottenham-Manchester United, gli esterni possono fare la differenza — Il primo pensiero che viene in mente a ogni tifoso Spurs quando pensa a questo match è legato a quella finale di Europa League vinta pochi mesi fa. E allora chi non può che incidere se non Brennan Johnson? L'esterno d'attacco gallese dopo 18 gol e 7 assist quest'anno ne ha segnati 4 in tutte le competizioni ed è pronto a colpire ancora.

Impossibile non menzionare Richarlison. L'attaccante brasiliano ha all'attivo 3 gol e 2 assist in questa Premier ed è senza ombra di dubbio il giocatore più pericoloso del Tottenham. Restando in tema attaccanti, c'è anche Randal Kolo Muani. L'ex Juventus non si è ancora sbloccato in stagione e spera di farlo in match come questi.

Esterni che potrebbero giocare un ruolo fondamentali in questa sfida. E qui scendono in campo Wilson Odobert e Pape Matar Sarr. Il 20enne francese ha realizzato la sua prima rete in Champions League con gli Spurs nel successo largo contro il Copenaghen, il senegalese sta spingendo tantissimo sulla fascia ed è una continua spina nel fianco degli avversari. Ultimo ma non per ordine di importanza, Van de Ven: per il centrale olandese ben cinque reti in finora, un bottino incredibile per un difensore.

I centrocampisti dello United l'arma in più — In questo momento a fare la differenza nella rosa del Manchester United sono i giocatori della mediana. Casemiro e Bruno Fernandes stanno spesso togliendo le castagne dal fuoco dei Red Devils. Ben 3 gol e un assist per l'ex Real Madrid, 2 gol e altrettanti passaggi vincenti per il portoghese.

Bryan Mbeumo è quel tipo di attaccante che fa al caso dello United. Il camerunense ha realizzato 5 reti dopo i 20 gol con 8 assist con il Brentford e si sta confermando tra i migliori bomber di questa Premier League. Benjamin Sesko è la punta di riferimento della squadra. Lo sloveno con il Lipsia ne aveva segnati 21 in stagione ed è al momento fermo a quota 2. La voglia di dimostrare di poter andare comodamente in doppia cifra per il 22enne può essere determinante in questo tipo di partite.