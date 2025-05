Tottenham-Manchester United, Vicario dopo la vittoria: “Abbiamo scritto la storia del club”

Il Tottenham ha battuto il Manchester United a Bilbao. Sufficiente il gol di Brennan Johnson ed una solida difesa nel secondo tempo per strappare un titolo dopo diciassette anni dall'ultima volta. Tra i grandi protagonisti di questo ultimo atto tanti ex Serie A: da Bruno Fernandes a Zirkzee per i Reds, passando per Kulusevski (infortunato), Romero e Guglielmo Vicario lato Spurs. Salvataggi prodigiosi, soprattutto uno ad un minuto dalla fine. Guglielmo Vicario questa sera ha mostrato al mondo intero le sue incredibili potenzialità, ricordando come la scuola di portieri italiani è sempre tra le migliori. Ricordiamo che il classe 1996 è stato ceduto per 20 milioni di euro (più bonus), versati nelle casse dell'Empoli. I toscani, però, non sono riusciti a colmare la lacuna lasciata da Vicario. Proprio l'ex portiere dell'Empoli, tra i migliori in campo questa sera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky.