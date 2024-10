L'allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, furioso per la bruciante sconfitta contro il Brighton in Premier League, ha parlato chiaro in vista del rientro dei giocatori: "Sono pronto ad esplodere..."

Il Tottenham sabato 19 ottobre tornerà in campo per affrontare il West Ham United in uno dei tanti derby londinesi in Premier League. La prossima gara è valevole per l'ottava giornata di campionato e gli Spurs hanno tutta l'intenzione di riprendere il proprio cammino dopo un periodo non particolarmente felice.

Tanto è infatti l'amaro in bocca in casa Tottenham per l'ultima sconfitta incassata all'AMEX Stadium contro il Brighton & Hove Albion prima della pausa per le nazionali. Gli Spurs, avanti 2-0 a fine primo tempo con le reti di Brennan Johnson e di James Maddison, sono stati clamorosamente ripresi dai Seagulls. Il match si è dunque concluso con l'incredibile rimonta del Brighton che ha vinto 3-2 con i gol di Yankuba Minteh, Georginio Rutter e Danny Welbeck. L'allenatore del Tottenham, Ange Postecoglu, a Optus Sport ha analizzato il momento in casa Spurs in vista del ritorno in campo di sabato.

Tottenham, ora bisogna correre — Postecoglou si è soffermato in particolare sui possibili effetti della sosta per le nazionali: "Non sai mai se la pausa internazionale possa influenzare la squadra in modo positivo o negativo. Forse per i giocatori è stata positiva, ma a me non piace lasciare le cose in sospeso dopo una sconfitta".

Il Tottenham occupa al momento il nono posto in Premier con 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Non sono mancate le critiche negli ultimi tempi, Postecoglu è chiaro: "C'è una tendenza a sovranalizzare le cose. Non è stata una buona prestazione contro il Brighton, questo è chiaro. Il nostro primo tempo è stato incredibile, ma non mi è piaciuto il secondo tempo e come ci siamo presentati. Non è stata la sconfitta, ma il modo in cui abbiamo giocato che non mi ha fatto stare bene. Ci penso da dieci giorni, sono pronto a esplodere non appena tornano in campo. Quella sarà la mia terapia".