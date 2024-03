Tra calcio e moda c’è…Stitching stories: lo street-style olandese

L’innovazione passa da qui. Abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere con lo staff di Stitching Stories, il nuovo brand di streetwear che lega le sue creazioni al mondo del calcio. La moda come strumento per raccontare storie!

Matteo Murru 14 marzo 2024 (modifica il 14 marzo 2024 | 20:26)

- Quello che colpisce fin da subito del progetto è l’unicità, l’originalità e il lavoro al dettaglio che c’è dietro ogni singolo capo. Iniziamo dal principio, dove nasce Stitching e quando?

Stitching Stories esiste ormai da circa 3 anni. Tutto è iniziato dalla mia passione per la moda e per il modo in cui le persone si esprimono attraverso l'abbigliamento e lo stile. Ho frequentato l'accademia d'arte a Rotterdam e mi sono specializzato come antropologo culturale visivo. Osservo gli abiti indossati da persone di diverse etnie e il modo in cui gli individui raccontano le proprie storie attraverso il loro aspetto.Riuniamo questo nei capi che creiamo. Negli ultimi 3 anni ci siamo evoluti in un'azienda di moda a tutti gli effetti, collaborando con atelier e fondazioni di impatto per rendere il nostro abbigliamento il più sostenibile ed equo possibile.

- Il tributo a Hassebaink, il lavoro sulla vita e la carriera di Eljero Elia, le maglie collage realizzate unendo patch diverse di Arsenal e Psg, la storia di Stitching Stories si lega indissolubilmente al mondo del calcio. Il motivo risiede nella passione delle persone che compongono lo staff? Pensate che quest’ultimo possa rivoluzionare o comunque giocare un ruolo cardine in qualche modo nella nuova frontiera dello streetwear?

Una delle sottoculture a cui ci ispiriamo sono i tifosi di calcio. Ho vissuto a Rotterdam per quattro anni e qui ho vissuto la celebrazione del Feyenoord. Guillermo proviene da una famiglia di calciatori; suo zio è Jimmy Hasselbaink. L'unità del calcio ci ispira, motivo per cui è qualcosa che spesso incorporiamo in Stitching Stories. Le maglie da calcio hanno un valore significativo per tutti, sempre in modi diversi, ed evocano sempre storie. Ecco perché crediamo che le magliette da calcio saranno sicuramente sempre più intrecciate con lo street style. Le magliette sono iconiche per molte persone, ma per altri sono semplicemente esteticamente belle.

- Il lavoro con Eljero Elia, vecchia conoscenza del calcio italiano: come è nata la collab? Perché proprio Elia? E come ha reagito alla proposta di far diventare “arte” la sua carriera?

Eljero aveva visto il nostro lavoro con le altre magliette che avevamo realizzato e si è rivolto a noi per chiederci se volevamo creare qualcosa per lui. Ci ha dato la libertà artistica in ciò che potevamo creare. Ecco perché abbiamo realizzato un bomber, qualcosa che si adatti al suo stile. È stata una vera sfida perché le sue camicie erano piuttosto strette. Inoltre, abbiamo riunito tutte le sue magliette in un'unica maglietta in modo che potesse incorniciarle. Inoltre abbiamo rivestito una sedia; in realtà questa era un'idea creativa che non era necessariamente per Elia, ma si è rivelata un ottimo supporto per il servizio fotografico. La sedia è ora nel nostro showroom.È stato naturalmente fantastico creare qualcosa per lui con la sua eredità da calciatore. Crediamo sia importante raccontare storie attraverso l'abbigliamento. Questa collaborazione racconta perfettamente la storia della carriera di Eljero.

- Dopo Rotterdam e Dijon, c’è in programma qualche nuova apertura?

Vendiamo i nostri articoli in negozi a Rotterdam e Digione, una specie di negozio nel negozio. Presto venderemo i nostri articoli da calcio anche in un negozio di calcio a Roosendaal. Ma abbiamo cose interessanti nella nostra pianificazione. Quest'estate, a giugno, avremo un pop-up nel centro di Amsterdam per una settimana. Ad aprile verrà lanciato il nostro nuovo sito web e puntiamo a fare qualcosa con l'Amsterdam Fashion Week! Per i prossimi anni sono in arrivo cose più entusiasmanti e progetti più grandi, quindi rimanete sintonizzati!

