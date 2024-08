Tra Campionato Europeo, geografia e storia: due delle caratteristiche della Svizzera

Non solo il Canton Ticino, tu quoque...

L’uscita di scena della nostra Nazionale dallo scorso Campionato Europeo per opera della Svizzera ha riportato la vicina Confederazione Elvetica alle luci della ribalta, sicché è quasi doveroso segnalare due delle meno note caratteristiche del Paese rossocrociato.

Diversamente da quanto pensino i più, le lingue nazionali della Svizzera non sono tre, bensì quattro: oltre al tedesco, al francese e all’italiano è, infatti, presente il romancio, idioma romanzo (neolatino) parlato da circa 40mila cittadini elvetici in alcune località isolate del Grigioni (il più esteso e il più orientale dei Cantoni svizzeri) e riconosciuto quale lingua nazionale dal 20 febbraio 1938. Tale idioma è, però, solo parzialmente ufficiale (dal 10 marzo 1996): in pratica, esso è ufficiale “solo nei rapporti con le persone di lingua romancia”.