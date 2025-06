Tra riscatto e forti ambizioni: il Bayern Monaco alla conquista del Mondiale per Club

Dopo una Champions League terminata troppo presto, il Bayern Monaco mette nel mirino il Mondiale per Club per riaffermarsi come principale potenza europea.

Lorenzo Maria Napolitano 8 giugno - 18:12

70 trofei nazionali (record tedesco), 34 campionati vinti e 14 competizioni internazionali in bacheca: il Bayern Monaco non necessita di presentazioni. Anzi, il suo Cv è talmente valido che basta per presentare direttamente la sua candidatura come una delle squadre favorite per la vittoria del Mondiale per Club. La formazione di Harry Kane, insieme al Real Madrid, il Paris Saint-Germain, è una delle grandi corazzate europee che tutti attendono per la nuova competizione Fifa.

I trofei internazionali del Bayern Monaco — Il dominio del Bayern Monaco in Germania, a volte, s’è riversato anche al di fuori dei confini nazionali. Il Bayern Monaco ha vinto la sua prima Champions League al termine della stagione 1973/1974 e da quel momento ne ha ottenute altre 5, di cui l’ultima in piena pandemia, nel 2020 contro il Paris Saint-Germain. Oltre alla massima competizione europea, il Bayern vanta nel suo palmares una Coppa Uefa, una Coppa delle Coppe ed anche la Supercoppa Uefa.

Anche fuori dall’Europa, il Bayern Monaco è stato un vero e proprio baluardo della potenza tedesca per quanto riguarda il calcio. Nel 1976 e nel 2001 il Bayern s’è laureato campione nella Coppa Intercontinentale, competizione in cui d’affrontavano i vincitori della Champions League e della Copa Libertadores. In queste due occasioni, i tedeschi hanno battuto rispettivamente il Cruzeiro ed il Boca Juniors, fregiandosi del record di essere la squadra tedesca con più vittorie in questa manifestazione.

Inoltre, bisogna aggiungere al conto le due vittorie nella Coppa del Mondo per club, nient’altro che l’Intercontinentale ampliata a tutti i vincitori dei tornei continentali organizzati dalle sei confederazioni appartenenti alla Fifa.

Visualizza questo post su Instagram

La stagione del Bayern Monaco — La stagione del Bayern, appena conclusa, non è stata tra le più positive della sua storia. Eliminato dalla Coppa di Germania, la formazione di Kompany è riuscita a vincere soltanto la Bundesliga per la trentaquattresima volta nella sua storia. Riprendendo, tra l’altro, il dominio che aveva spezzato Xabi Alonso con il suo Bayer Leverkusen lo scorso anno. In Champions League, invece, i bavaresi sono stati eliminati ai quarti di finale dall’Inter, finalista della competizione insieme al Paris Saint-Germain. Il campionato tedesco, ad ogni modo, è stato largamente dominato e le statistiche registrate parlano chiaro. 99 gol fatti, solo 32 subiti ed una differenza reti +67, con quattro vittorie strappate nelle ultime cinque giornate di Bundesliga.

Alla conquista del mondo — Forte del capocannoniere del campionato tedesco, il Bayern Monaco è senz'altro una delle squadre favorite e da cui ci si aspetta di più nel Mondiale. Nel girone i tedeschi incontreranno il Boca Juniors, il Benfica e l'Auckland City, squadra neozelandese fondata soltanto ventuno anni fa. Il gruppo è uno dei più complicati ed equilibrati, ma la squadra di Kompany è sicuramente quella più attrezzata per strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta. Il Mondiale, infine, sarà anche un ottimo banco di prova per testare i talenti più luminosi del club in un contesto così prestigioso. In tal senso, i calciatori da seguire del Bayern Monaco sono Aleksandar Pavlovic e Sacha Boey. Quest'ultimo ha raccolto soltanto tre presenze in Champions League e non è stato mai schierato titolare. Il giovane centrocampista tedesco, invece, ha raccolto già 21 presenze in Bundesliga e 5 nella massima competizione europea.

Il Mondiale per Club sarà l'occasione giusta per mostrare le sue qualità contro i club più forti del pianeta, provando a ritagliarsi sempre più spazio e diventare pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico belga nella prossima stagione. Da non dimenticare che negli Stati Uniti, oltre ai giovani calciatori in cerca di spazio, ci sarà anche un Harry Kane che dopo aver messo le mani sul suo primo titolo in carriera, vorrà subito dare continuità arricchendo la sua bacheca con un trofeo internazionale.