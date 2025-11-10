Tragedia a Ceuta: tifoso muore sugli spalti, sospesa la sfida con l’Almeria

La partita è stata interrotta all’intervallo dopo il decesso di un sostenitore di 73 anni sugli spalti. Il match, inizialmente fermato per consentire i soccorsi, verrà recuperato in data da definire.

Danilo Loda 10 novembre - 13:00

Doveva essere una giornata di calcio e passione, ma lo stadio Alfonso Murube di Ceuta è stato teatro di una tragedia. L'arbitro ha sospeso all’intervallo la partita di Segunda Federación tra Ceuta e Almeria dopo la morte di un tifoso della squadra di casa, un uomo di 73 anni che ha accusato un grave malore al 17° minuto del primo tempo.

Il pubblico ha vissuto momenti di grande apprensione mentre il personale medico cercava di rianimare l’uomo direttamente sugli spalti. Il direttore di gara ha fermato immediatamente il gioco e l’atmosfera è diventata surreale: giocatori e tifosi hanno osservato in silenzio quanto accadeva, sperando nel meglio. Dopo circa dieci minuti di intervento, i sanitari hanno trasportato il tifoso in barella in infermeria, tra gli applausi dei presenti. Ma la notizia più temuta è arrivata durante l’intervallo: l’uomo non ce l’ha fatta.

Ceuta Almeria, decisione unanime e partita sospesa — Alla conferma del decesso, i dirigenti di Ceuta e Almeria, in accordo con gli arbitri, hanno deciso di sospendere la partita. La Liga sta valutando una nuova data per il recupero, che potrebbe essere il prossimo 26 novembre. Entrambe le società hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima, sottolineando la priorità della vita e del rispetto in un momento tanto delicato.

Sul piano sportivo, la gara si era rivelata vivace fino all’interruzione. Il Ceuta era partito forte: al 3’ Matos ha servito un assist perfetto per Kuki Zalazar, che ha firmato l’1-0 esultando sotto la curva. L’Almeria ha reagito e, dopo un’occasione mancata da Konrad, è riuscito a pareggiare con una magistrale punizione di Embarba che ha colto impreparato il portiere Guille Vallejo.

Gli ultimi minuti prima della pausa hanno visto entrambe le squadre cercare il vantaggio, ma la tragedia sugli spalti ha poi inevitabilmente offuscato ogni aspetto agonistico.