Tragedia a El Salvador, dodici morti allo stadio per la calca sugli spalti

L'ennesima tragedia in uno stadio di calcio. Nella notte italiana a El Salvador hanno perso la vita dodici persone all'Estadio Cuscatlán di San Salvador (capienza di 35mila spettatori) prima dell'inizio del match tra i padroni di casa dell'Alianza FC e CD FAS di Santa Ana, valevole per il ritorno dei quarti di finale dei playoff del torneo locale del Clausura (andata 1-0 per il CD FAS).

Una situazione di grave pericolo che avrebbe dovuto portare ad una sospensione immediata della partita. Il match, invece, è regolarmente iniziato, salvo poi essere interrotto dopo circa venti minuti per l'invasione in campo dei tifosi, che hanno tentato in tutti i modi di sfuggire alla calca. Secondo le prime ricostruzioni, un cancello sarebbe caduto provocando l'inevitabile calca. Le indagini sono ancora in corso.