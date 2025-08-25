Tragedia in casa San Lorenzo: muore a 15 anni Valentino Guzman Zanni

A dare la notizia sui social è la società, che dichiara anche tre giorni di lutto per commemorare il giovane scomparso

Giorgio Trobbiani 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 19:40)

Una notizia tragicamente triste quella che ha investito il mondo del calcio argentino nella giornata di oggi, quando il San Lorenzo ha comunicato la scomparsa del giovanissimo Valentino Guzman Zanni, talento del settore giovanile del club sudamericano. Il giovane aveva soli 15 anni e combatteva da tempo con una malattia.

San Lorenzo, la tragedia di Guzman Zanni: il cordoglio del club — Con un comunicato sui propri profili social, il San Lorenzo ha espresso tutta la sua tristezza e desolazione per quanto accaduto al giovanissimo: "La famiglia del San Lorenzo è in lutto. Con immensa tristezza, comunichiamo la scomparsa di Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), giocatore delle nostre divisioni giovanili, che ha lottato con enorme coraggio contro una dura malattia. Accompagniamo e abbracciamo la sua famiglia, i suoi amici e ciascuno dei suoi cari in questo momento di profondo dolore. Estendiamo questo abbraccio ai suoi insegnanti, alla squadra di calcio giovanile, ai compagni di squadra e agli amici, a tutti coloro che sentiranno la sua mancanza".

Il San Lorenzo ha poi proseguito: "Il club è a vostra completa disposizione per fornirvi il supporto di cui avete bisogno. In memoria di Valen, anche il San Lorenzo decreta tre giorni di lutto. Riposa in pace, Valen. Sarai sempre nei nostri cuori". Un messaggio tristissimo e accorato quello del club argentino che accompagna un lutto devastante. Guzman Zanni da tempo combatteva contro una grave malattia.