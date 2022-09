Troppi morti e pochi diritti umani: Mondiali, a lutto la maglia della Danimarca in Qatar

La maglia della Danimarca x il Mondiale. Niente bandiera &Co. Lo sponsor tecnico Hummel: "Non vogliamo siano visibili durante un torneo che è costato la vita a migliaia di persone. Sosteniamo fino in fondo la nazionale danese ma non il Qatar".

Dopo la presentazione delle magliette per il Mondiale in Qatar, diversi appassionati si sono domandati perché la Danimarca avesse delle divise così particolari. La nazionale nordica ha, infatti, un kit tono su tono - la prima ovviamente di colore rosso - in cui si vedono appena il simbolo dello sponsor tecnico ed il logo della Nazionale stessa. Tramite diversi post ufficiali sui propri profili social, la Hummel ha voluto spiegare la motivazione di questa scelta così forte. La scelta è sostanzialmente politica ed il design di Euro 92 - dove a vincere fu proprio la Danimarca - si unisce alla volontà di non legare i propri brand niente meno che al Qatar per via del pochissimo rispetto riservato ai diritti umani. Il mal trattamento riservato ai lavoratori - che hanno contribuito alla costruzione degli impianti. La scelta del colore nero, per quanto riguarda la terza maglietta da gara, vuole essere - invece - un omaggio a tutti quelli che hanno perso la vita durante i lavori per il torneo internazionale.