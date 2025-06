"Ci impegniamo molto ma ancora manca la connessione tra i giocatori". Thomas Tuchel parla della sua nuova avventura come tecnico dell'Inghilterra e difende la squadra dalle critiche

Mattia Celio Redattore 12 giugno - 20:00

Thomas Tuchel ha ancora molto lavoro da fare sulla panchina dell'Inghilterra. La sofferta vittoria sulla modesta Andorra per 1-0 e la deludente sconfitta contro il Senegal per 3-1 hanno lanciato molti campanelli di allarme tra le fila dei Tre Leoni rendendo chiaro che l'ex tecnico di Chelsea e Bayern Monaco dovrà rivedere le proprie strategie in vista delle prossime partite a settembre. Nel frattempo, il tecnico tedesco ha concesso un'intervista a Talk SPORT in cui ha parlato dei suoi primi sei mesi sulla panchina inglese.

Tuchel a Talk Sport: "Ancora deluso per la sconfitta contro il Senegal" — Thomas Tuchel è ormai da sei mesi sulla panchina dell'Inghilterra. I primi risultati non sono stati molto promettenti. Dopo le prime quattro partite il bilancio parla di tre vittorie ed una sconfitta. Numeri molto promettenti dal punto di vista statistico non tanto però dal punto di vista del gioco. Le ultime due sfide hanno visto i Tre Leoni vincere sull'Andorra solo 1-0 e soccombere per 3-1 contro il Senegal: "Sono ancora deluso- ha dichiarato il tecnico - odiamo perdere. Ora che abbiamo fatto il debriefing, c'è di meglio. Si scava in piccoli clip e in un'analisi più approfondita di ciò che abbiamo fatto nel campo e subito l'attenzione va alle soluzioni e questo mi aiuta a elaborarle".

Un risultato che ha suscitato molte critiche nei confronti della squadra, primo tra tutti a Jordan Henderson. Tuchel lo ha difeso così: "Da quando l'ho conosciuto di persona e da quando l'ho visto e osservato al campo, sono più che mai convinto che sia un'aggiunta molto importante a questo gruppo". Un giocatore molto importante, secondo il tecnico tedesco, anche nel diffondere fiducia nella squadra: "Spinge il gruppo, si occupa dell'allenamento, cura l'atteggiamento, in realtà unisce i giocatori. Quindi vediamo diverse versioni migliori di giocatori quando Jordan è in campo".

Caso Walker - Bellingham: "Kyle non ha avuto la giornata migliore. Jude è una brava persona" — La sconfitta contro il Senegal ha messo tutta la squadra sotto osservazione. Come si sa, i tifosi sono volubili, vogliono sempre il meglio, specialmente dai migliori. Questa volta, o anche questa volta, non hanno visto quello che speravano. Proprio per questo sono piombate forti critiche su coloro che, in generale, dovrebbero fare la differenza con la maglia della Nazionale. Stiamo parlando di Kyle Walker e Jude Bellingham.

Il primo non ha certo vissuto una stagione memorabile, neanche dopo l'approdo al Milan. Una mancanza di qualità che si è vista anche sul campo nella sfida contro gli africani: "Sono consapevole che Kyle ha ricevuto molte critiche per la sua prestazione di ieri e sono sicuro che siamo tutti consapevoli che non ha avuto la sua giornata migliore" - ha risposto così Tuchel.

Ancora più deludente è stata la prestazione di Jude Bellingham, tanto da meritare anche i rimproveri della madre del tecnico tedesco. Dopo essere entrato dalla panchina ha preso a calci un distributore d’acqua per la frustrazione dopo che gli era stato annullato un gol. Atteggiamento non certo degno di un professionista che la madre dell'ex Chelsea non ha potuto ignorare. Scherzando, Tuchel ha commentato: " È un bravo ragazzo, molto aperto e molto intelligente. Ma vedo che può creare emozioni contrastanti. Lo vedo con i miei genitori, con mia madre, che a volte non riesce a vedere il ragazzo simpatico, ben educato che vedo io" - dice ridendo - "Ma in generale, siamo molto felici di averlo. È un ragazzo speciale".