Quello che è successo alla Tunisia ha davvero dell'incredibile. La squadra, allenata dalla vecchia conoscenza del calcio italiano Sabri Lamouchi, prenderà parte al prossimo Mondiale e per l'occasione il tecnico della squadra africana aveva intenzione di convocare la promessa Louey Ben Farhat, protagonista di una grande stagione con il Karlsruher SC. Ebbene, l'ex Parma e Inter ha avuto una clamorosa sorpresa.

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KARLSRUHE, GERMANIA - 4 MAGGIO: Louey Ben Farhat del Karlsruher SC festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Seconda Bundesliga tra Karlsruher SC e 1. FC Kaiserslautern al BBBank Wildpark il 4 maggio 2025 a Karlsruhe, in Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Tunisia, Sabri Lamouchi furioso con Ben Farhat... e suo padre: "Sono rimasto scioccato"

Il Mondiale 2026 è ormai alle porte. Tra le 48 squadre che prenderanno alla competizione ci sarà anche la Tunisia , allenata da Sabri, ex centrocampista di. Per l'occasione, il tecnico africano aveva messo tra i convocati Louey, centrocampista del(seconda divisione tedesca) classe 2006. Il giovane giocatore è stato protagonista di 6 reti in 20 presenze in questa stagione tanto da finire nel mirino di diverse big europee, tra cui il

Ebbene, il 19 enne non prenderà parte al Mondiale. E non per motivi fisici. Ma quello che è successo ha lasciato Lamouchi veramente senza parole. A comunicare l'assenza per la competizione non è stato il diretto interessato, bensì il padre del giocatore che ha chiamato il tecnico tunisino confidandogli che una convocazione in nazionale fosse arrivata troppo presto nella sua carriera.

🚨🚨 C’EST UNE DINGUERIE !!! 😳



Sabri Lamouchi annonce que LE PÈRE DE LOUEY BEN FARHAT (2006) l’a appelé avant la liste de la Tunisie 🇹🇳 pour la Coupe du Monde pour dire que "SON FILS N’EST PAS PRÊT ET CE N’EST PAS LE MOMENT". 😱❌



Le coach souhaitait le sélectionner et a… pic.twitter.com/2X0qpfY5dQ — Actu Foot (@ActuFoot_) May 15, 2026

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Lo stesso Lamouchi ha raccontato la vicenda in conferenza stampa: "Stamattina ho ricevuto una telefonata dal padre di Louey Ben Farhat. Mi ha detto che era troppo presto per selezionarlo e che rifiutava – ha spiegato il CT tunisino - Sono rimasto scioccato. Ho chiamato Louey, ma non ha risposto. Ho richiamato suo padre, ma neanche lui ha risposto. È una mancanza di rispetto. Punto e basta".

Non è escluso, inoltre, che il rifiuto della convocazione sarebbe solo un pretesto per sperare ancora in una chiamata da parte della Germania. Nazionale molto più ambiziosa di quella tunisina. Il giocatore, infatti, è nato in Germania, possiede la doppia nazionalità e fino ad ora ha disputato solo una partita con la Tunisia e dunque, in base alla teoria, può ancora cambiare nazionale. Probabilmente la vicenda non finirà qui.