L'ex difensore dell'Inter ha colpito un compagno in un momento di grande tensione. La dirigenza ha deciso di metterlo fuori rosa. Lo stesso per il compagno coinvolto nella vicenda.

Mattia Celio Redattore 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 16:34)

In Turchia è successo un fatto singolare. il cui protagonista è stato Caner Erkin, ex Inter e capitano del Sakaryaspor. O meglio, ormai, ex capitano. Durante la sfida contro il Pendikspor, valevole per la settima giornata della seconda divisione turca, il difensore ha dato uno schiaffo ad un compagno in un momento di forte nervosismo. Un gesto che è costato carissimo alla squadra e allo stesso giocatore.

Turchia, follia Erkin: l'ex Inter tira uno schiaffo ad un compagno — Caner Erkin l'ha combinata grossa. Anzi, grossissima. L'ex difensore dell'Inter, attualmente al Sakaryaspor, squadra di seconda divisione turca, è stato negativo protagonista di un episodio clamoroso. Giovedì 25 settembre, durante la sfida in casa del Pendikspor, il classe '86 ha schiaffeggiato il suo compagno di squadra Burak Altıparmak. L'incidente è diventato virale sui social nel giro di poche ore e ha subito generato forti polemiche.

Il momento si è verificato al 76′, sul risultato di 3-1 per i padroni di casa. Al termine di un'azione è nato un forte battibecco tra i due compagni di squadra. L'ex Inter si è avvicinato minaccioso ad Altiparmak e la discussione si è subito trasformata in uno scontro fisico, con il 38 enne che ha ha dato uno schiaffo in faccia tra lo stupore dei compagni e di tutti i presenti, in campo e sugli spalti. Il momento è stato immortalato dalle telecamere.

Il folle gesto ha costretto l'arbitro ad estrarre il cartellino rosso al capitano dei neroverdi il quale, a sua volta, è stato subito circondati dai compagni e dallo staff per provare a calmarlo. La partita, alla fine, è terminata 4-1. Ma la beffa più grande, almeno per Erkin, è arrivata il giorno successivo. La dirigenza, infatti, ha deciso di mettere il giocatore fuori rosa. Stessa sorte anche per Altiparmak. A 38 anni, l'ex neroazzurro potrebbe anche avere detto addio al calcio nel peggiore modo immaginario.