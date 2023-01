Turchia, pareggio-beffa nel derby del Distretto: Pirlo spara a zero!

È stato proprio il Maestro bresciano, nelle sue vesti di tecnico del Karagümrük, ad alzare i toni della rivalità e delle discussioni dopo il rigore concesso al Kasimpasa al minuto 101, che è costato la vittoria della sua squadra nei secondi finali della sfida in programma per la 18esima giornata della Super Lig turca. Queste le parole dell'allenatore italiano: “È inutile lavorare tutta la settimana se poi succedono queste cose. Qual è il senso di scendere in campo? Noi analizzeremo gli errori commessi, ma allo stesso tempo gli arbitri devono capire cosa li ha spinti a prendere una decisione simile“.

Molto più che un sassolino quello che il tecnico bresciano si è tolto in conferenza stampa: "È inutile lavorare tutta la settimana per poi vedere questi episodi. Se vogliono decidere loro le partite è inutile venire in campo". Quando il 2-1 a favore del Karagumruk sembrava ormai assodato, il rigore assegnato al Kasimpasa e trasformato da Bahoken in pienissimo recupero ha fatto in modo che la pazienza di Pirlo scendesse ai minimi storici.