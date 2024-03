Turchia, sorriso Balotelli: gol su rigore a Sirigu nel successo dell’Adana Demirspor

L'attaccante bresciano batte il connazionale e regala tre punti ai suoi contro il Fatih Karagümrük. Al "The New Adana Stadium" espulso tra gli ospiti nel finale Federico Ceccherini, ex difensore di Verona, Fiorentina, Crotone e Livorno

Davide Capano Redattore 4 marzo 2024 (modifica il 4 marzo 2024 | 17:48)

Dopo due mesi l'Adana Demirspor torna a sorridere nel campionato turco. Nel match giocato oggi pomeriggio al "The New Adana Stadium" a regalare il successo alla squadra blu-azzurra è Mario Balotelli, che al 27' del primo tempo batte su rigore, alla sua maniera, il connazionale Salvatore Sirigu, portiere del Fatih Karagümrük. Nel finale di gara si rende protagonista un altro italiano: Federico Ceccherini, in forza agli ospiti, viene espulso e lascia i suoi in dieci.

Con questo risultato, l'Adana Demirspor ha messo fine alla sua serie di 10 gare consecutive senza successo nella Süper Lig. I Mavi Şimşekler hanno ottenuto così la prima vittoria con l'allenatore Hikmet Karaman, sceso in campo per l'ottava volta alla guida della squadra. Il Fatih ha lasciato il campo sconfitto dopo 3 risultati utili. Dopo questa sfida, l'Adana è salita al nono posto a 35 punti, mentre il Karagümrük è fermo a 29 punti. Nel prossimo turno l'Adana Demirspor andrà sul campo del Konyaspor, invece il Fatih affronterà il Trabzonspor in trasferta.

