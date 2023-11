Tutti felici per il derby delle stelle a febbraio: ma l’Inter Miami smentisce…

Non abbiamo dichiarato ancora ufficialmente che ci saremo, è quanto trapela dal club statunitense di Leo Messi...

L'Inter Miami di Lionel Messi ha smentito l'ufficialità della sua partecipazione al torneo delle Stelle in Arabia Saudita a febbraio, contrariamente a quanto annunciato dai promotori sauditi di questa competizione. "Oggi è stato fatto un annuncio secondo cui l'Inter Miami avrebbe giocato la Riyadh Season Cup. Questo non è corretto", ha fatto sapere il club della Florida in una nota.