Dopo quattro lunghi anni di attesa, il Wisła Kraków è ufficialmente tornato nella massima serie del calcio polacco, coronando una stagione trionfale in seconda divisione con la conquista del titolo.

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Il Wisła Kraków torna in Serie A polacca e la festa è maxi

La promozione è stata celebrata come un vero e proprio evento cittadino, con migliaia di tifosi che nelle scorse ore hanno invaso il centro di Cracovia per festeggiare il ritorno di quello che molti definiscono un “gigante addormentato” del calcio polacco. La squadra biancorossa, infatti, ha vissuto anni difficili lontano dall’élite, ma la stagione appena conclusa ha segnato una

Il club ha dominato il campionato di seconda divisione, chiudendo al primo posto e assicurandosi così il ritorno nella massima serie. Un risultato atteso e fortemente voluto da società, giocatori e tifosi, che non hanno mai smesso di sostenere la squadra anche nei momenti più complicati.

After 4 long years, Wisła Kraków are BACK in Poland’s top flight. 🏆🔴⚪



The club crowned champions of the Polish second division this season — and Kraków erupted last night as thousands of fans filled the city center to celebrate the return of a sleeping giant. 🔥🇵🇱 pic.twitter.com/YllQMyHRx5 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 25, 2026

La festa è esplosa subito dopo la conferma della promozione: la città si è trasformata in un unico grande stadio a cielo aperto, con cori, bandiere e fuochi d’artificio che hanno illuminato le principali piazze di Cracovia. In particolare, la grande festa in piazza centrale ha rappresentato il cuore dei festeggiamenti. Con una marea biancorossa che ha accompagnato giocatori e staff in una celebrazione durata fino a notte fonda.

I tifosi hanno voluto sottolineare il forte legame tra la squadra e la città. Trasformando il ritorno in massima serie in un momento di orgoglio collettivo. Striscioni, cori storici e bandiere hanno colorato le strade, mentre il club è stato accolto come un simbolo della rinascita sportiva locale. Il ritorno del Wisła Kraków nella massima divisione polacca rappresenta non solo un traguardo sportivo. Ma anche un nuovo punto di partenza per una società che punta a ritrovare stabilità e competitività ai massimi livelli.<

Ora l’obiettivo sarà quello di consolidarsi in Ekstraklasa e riportare il club tra le protagoniste del calcio polacco. In un percorso che i tifosi sperano possa segnare l’inizio di una nuova era dopo anni di difficoltà.

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