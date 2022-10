Tutto liscio, niente scontri: la capolista vince il derby di Veenendaal

La mensa dei tifosi ospiti del DOVO ha chiuso un'ora prima per evitare incroci pericolosi. Tutto ok.

Provincia di Utrecht, il sindaco si era tanto raccomandato. Per le due squadre al vertice del campionato di Serie C olandese, il derby tornava dopo tanti anni ...

I timori di disordini violenti non erano campati per aria visti i precedenti....

Guido van Dijk aveva portato in vantaggio gli ospiti del DOVO, ma la vittoria del GVVV che ha prima pareggiato e poi rimontato è stata meritata. I club, che giocano ai vertici del calcio olandese di terza serie, condividono una rivalità che dura da decenni. Allo stadio Panhuis, le sedi delle due società sono separate solo da una strada stretta. Inoltre il derby è tornato per la prima volta in dodici anni (il GVVV per alcuni periodi ha giocato a livelli più alti, ma è retrocesso la scorsa stagione). Tre anni fa i due gruppi di tifosi si sono scontrati per i dissapori scoppiati durante una partita di calcio a 5 indoor. In occasione di quest'ultimo derby, c'era il divieto di vendita di alcolici nei pressi dello stadio e la cosa ha funzionato.