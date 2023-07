Uefa e Sudamerica, un nuovo trofeo per i vincitori delle coppe: si parte da Siviglia

Come l'Intercontinentale degli anni '60, '70 e '80: ma fra le vincitrici delle coppe minori

Nell'ambito del accordo di collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, le due confederazioni hanno annunciato l'edizione pilota della Club Challenge: una partita tra i vincitori dell'Europa League 2022/23, il Siviglia appunto dopo la finale contro la Roma, e i vincitori della coppa Conmebol Sudamericana 2022, l'Independiente del Valle (Ecuador). Sarà una partita secca che si gioca in 90 minuti. Non sono previsti i tempi supplementari, quindi se la sfida termina in pareggio nei tempi regolamentari, si va direttamente ai calci di rigore. I biglietti saranno messi a disposizione dei tifosi di entrambi i club e del pubblico generico attraverso il Siviglia.