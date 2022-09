Uefa Nations League 2022: statistiche delle migliori Nazionali favorite per la vittoria

Attraverso le statistiche si può scoprire che ci sono Nazionali che non solo potrebbero raggiungere facilmente le semifinali ma anche candidarsi come vincitrici.

Redazione DDD

Sul sito scommesse Betfair è l’Olanda la Nazionale favorita alla vittoria della Uefa Nations League 2022, quotata a 4.5, seguita dalla Spagna quotata a 5. La Germania rimane la terza favorita nonostante la buona prova dell’Ungheria nel Gruppo 3 e gli Azzurri rimangono quotati a 11 per la vittoria del torneo. Ecco la panoramica generale...

Danimarca e Croazia in lotta per un posto in semifinale

I danesi possiedono le migliori statistiche nel Gruppo 1, almeno per quanto riguarda le prime 4 gare: 9 punti con 3 vittorie e 1 sconfitta. Sono 6 le reti segnate e 3 subite. Proprio la Croazia è la Nazionale inseguitrice al secondo posto ed è l’unica squadra ad aver battuto i Danesi per 1-0 nella terza gara. Danimarca e Croazia sono in piena lotta per un posto in semifinale: Austria e Francia permettendo.

Spagna e Portogallo vogliono arrivare fino in fondo

Quasi in parità Spagna e Portogallo nel Gruppo 2, se non fosse per le quote Nations League della vittoria finale che favoriscono nettamente gli Iberici. La Spagna nelle prime 4 gare ha messo in cassaforte 8 punti senza mai perdere, la banda di CR7 segue a ruota con 7 punti, dopo aver bruciato l’occasione del sorpasso perdendo la quarta gara del girone contro la Svizzera. Entrambe le Nazionali vogliono arrivare fino in fondo e per statistiche si equivalgono.

Lotta a 4 nel Gruppo 3 con Ungheria, Germania e Italia favorite

Quello che già all’inizio poteva sembrare un girone dell’inferno Dantesco si è rivelato molto peggio, proprio perché la sfavorita, l’Ungheria, è riuscita a mettere insieme 7 punti nelle prime 3 gare, vincendo contro l’Inghilterra per 1-0 e 0-4. La Germania ha collezionato 3 pareggi e 1 vittoria nelle prime 4 gare e gli Azzurri sono rimasti nella palude del terzo posto con 5 punti: 5 reti fatte e 7 subite. In tutto questo, l’Inghilterra giace al quarto posto, pronta alla retrocessione in League B, per un finale al cardiopalma.

Olanda favorita in assoluto inseguita dal Belgio nel Gruppo 4

Le migliori quote della Nations League su Betfair mettono in testa alle favorite l’Olanda quotata a 4.5. Le statistiche degli Orange rasentano la perfezione, tenendo presente che nel Gruppo 4 c’è il Belgio e sia Polonia che Galles non sono squadre facili. Nelle prime 4 gare l’Olanda ha segnato ben 11 reti e subito soltanto 6 gol, ha vinto contro il Belgio per 4-1 nella gara di andata e in totale ha 3 vittorie e 1 pareggio. Anche i Diavoli Rossi non sono da meno e con 1 sconfitta, 2 pareggi e 1 vittoria nelle prime 4 gare, possono arrivare fino alla semifinale se gli Orange non manterranno l’andatura vincente mostrata in campo finora.