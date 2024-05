Uefa Women’s Champions League, il Barcellona è Campione d’Europa

Davanti ai 50.000 tifosi presenti allo Stadio San Mamès di Bilbao, il Barcellona si laurea Campione d’Europa per la terza volta nella sua storia. La squadra blaugrana si impone in finale col punteggio di 2-0 sul Lione e conquista la sua 3ª Uefa Women’s Champions League negli ultimi quattro anni. Decisive le reti siglate nella […]

Davanti ai 50.000 tifosi presenti allo Stadio San Mamès di Bilbao, il Barcellona si laurea Campione d'Europa per la terza volta nella sua storia. La squadra blaugrana si impone in finale col punteggio di 2-0 sul Lione e conquista la sua 3ª Uefa Women's Champions League negli ultimi quattro anni. Decisive le reti siglate nella ripresa da Bonmati e da Alexia Putellas. Nulla da fare per la compagine francese che resta ferma a quota otto nell'albo d'oro della competizione.