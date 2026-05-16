Robert Lewandowski ha annunciato ufficialmente che lascerà il Barcellona al termine di questa stagione dopo 4 stagioni passate con la maglia blaugrana. Con la squadra catalana ha collezionato finora 191 presenze segnando 119 gol tra tutte le competizioni, riuscendo a vincere: 3 Campionati spagnoli, 3 Supercoppe di Spagna e 1 Copa del Rey. Per lui la stagione migliore con i catalani è stata quella del 2024-2025, annata in cui è riuscito a segnare 42 reti in 52 partite tra tutte le competizioni raggiungendo le semifinali di Champions League.

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Addio al Barcellona, le parole di Robert Lewandowski e la nota ufficiale sul sito del club

L'attaccante polacco ha annunciato il suo addio con un video pubblicato sul suo account

Instagram

e un messaggio emozionante pieno di ringraziamenti al

Barcellona

, al presidente

Joan Laporta

e

alla Catalogna

: "Dopo quattro anni pieni di sfide e duro lavoro, è tempo di voltare pagina. Me ne vado con la sensazione di aver portato a termine la mia missione. Quattro stagioni, tre campionati. Non dimenticherò mai l'affetto che ho ricevuto dai tifosi fin dai miei primissimi giorni. La Catalogna è il mio posto al mondo. Grazie a tutti coloro che ho incontrato durante questi quattro meravigliosi anni. Un ringraziamento speciale al Presidente Laporta per avermi dato l'opportunità di vivere il capitolo più incredibile della mia carriera. Il Barcellona è tornato dove merita. Visca el Barça . Visca Catalunya".

BARCELLONA, SPAGNA - 26 NOVEMBRE: Robert Lewandowski del FC Barcellona festeggia il gol del momentaneo 1-0 della sua squadra su calcio di rigore durante la partita della quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2024/25 tra FC Barcellona e Stade Brestois 29 all'Estadi Olímpic Lluís Companys il 26 novembre 2024 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Ecco anche la nota ufficiale pubblicata sul sito ufficiale del Barcellona:

"Robert Lewandowski concluderà la sua esperienza con l'FC Barcelona al termine della stagione. L'attaccante polacco lascia il club dopo quattro stagioni con la maglia blaugrana, durante le quali si è distinto per i gol, la leadership e un'esemplare mentalità competitiva. Dal suo arrivo dal Bayern Monaco nell'estate del 2022, Lewandowski si è assunto la responsabilità di guidare l'attacco, diventando rapidamente il principale punto di riferimento della squadra. In totale, lascia il club con 119 gol in 191 presenze, piazzandosi al 14^ posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre della squadra. Oltre ai gol, Lewandowski si è distinto anche per la sua leadership dentro e fuori dal campo. La sua professionalità, i suoi elevati standard e il suo impegno lo hanno reso un esempio per i giocatori più giovani nello spogliatoio. Con una carriera ricca di successi in tutta Europa, l'attaccante polacco ha portato esperienza e personalità a una squadra in fase di ricostruzione".

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Ovunque sia andato il polacco ha lasciato il segno, sia dentro che fuori dal campo. Persona genuina, all'apparenza simpatica e con una capacità fuori dal comune di segnare gol e battere record su record nei migliori campionati del mondo e contro le migliori squadre d'Europa.

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