Irlanda, ecco il neo Ct: Heimir Hallgrimsson. L'ex allenatore dell'Islanda noto per la storica vittoria contro l' Inghilterra a Euro 2016 , è stato nominato capo allenatore della nazionale di calcio della Repubblica d'Irlanda . La sua nomina arriva dopo la scadenza del contratto di Stephen Kenny lo scorso novembre, con John O'Shea che ha ricoperto il ruolo di allenatore ad interim nel frattempo. Hallgrimsson porterà con sé l'esperienza maturata con Islanda e Giamaica e debutterà ufficialmente con l' Irlanda a settembre contro l'Inghilterra nella Nations League.

L'entusiasmo di Hallgrimsson

Hallgrimsson ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo incarico: "È un onore essere nominato capo allenatore della nazionale maggiore maschile dell'Irlanda. L'Irlanda è una nazione orgogliosa del calcio, con una tradizione di giocatori talentuosi e momenti memorabili nei tornei internazionali. Non vedo l'ora di lavorare con i giocatori per migliorare le loro prestazioni e ottenere risultati positivi".