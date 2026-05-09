Ange-Yoan Bonny, attaccante dell’Inter, è reduce da una stagione significativa in Serie A culminata con la vittoria dello scudetto, ha ottenuto il via libera formale dalla FIFA per il cambio di nazionalità grazie alle origini della propria famiglia. Questa decisione permette al commissario tecnico Emerse Faé di contare su un rinforzo di grande spessore tecnico e fisico per l'attacco in vista dei prossimi Mondiali.

La selezione ivoriana, che ha già blindato la propria partecipazione al torneo, vede nel giocatore nerazzurro l'innesto ideale per completare un reparto offensivo già abbondantemente competitivo. Il debutto ufficiale con la maglia arancione potrebbe avvenire già nei primi giorni di giugno, in occasione delle amichevoli di preparazione che precederanno la spedizione mondiale.

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COMO, ITALIA - 10 FEBBRAIO: Ange-Yoan Bonny dell'FC Internazionale in azione durante la sessione di allenamento dell'FC Internazionale presso il BPER Training Centre ad Appiano Gentile, il 10 febbraio 2026 a Como, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Ange-Yoan Bonny, le sue statistiche in Italia

L'attaccanteha esordito nel calcio italiano con la maglia delin, campionato in cui ha militato perraggiungendo la promozione in Serie A nella stagione. Nella sua ultima stagione nel campionato cadetto è esploso definitivamente, segnandoaccompagnate dae trascinando il Parma alla promozione. Alla stagione d'esordio nel massimo campionato italiano ha invece convinto definitivamente l'Inter ad acquistarlo, avendo racimolatocontribuendo da protagonista assoluto alla salvezza della sua squadra.

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Nonostante sia stato spesso impiegato come subentrato, Bonny ha dimostrato grande efficacia sotto porta, trovando la via del gol anche nel suo debutto assoluto in maglia nerazzurra durante la larga vittoria per 5-0 contro il Torino ad agosto. Con la sua fisicità e la sua tecnica ha dimostrato di poter essere un'arma tattica fondamentale non solo per l'Inter di Cristian Chivu, ma ora anche per la nazionale africana, dove si candida a un ruolo di protagonista nella spedizione mondiale americana.